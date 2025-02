Karla Sofía Gascón confirma afastamento da campanha de "Emilia Pérez": "Decidi pelo filme"

Diretor do filme, o francês Jacques Audiard considerou os comportamentos recentes da atriz como uma "abordagem autodestrutiva".

A atriz Karla Sofía Gascón , protagonista de Emilia Pérez , confirmou em uma postagem em seu perfil no Instagram que vai se afastar da campanha pelo Oscar 2025 e de outras premiações . O filme é o recordista da premiação neste ano, concorrendo em 13 categorias, entre elas a de melhor atriz para a espanhola.

Em seu pronunciamento, postado em inglês, a protagonista de Emilia Pérez cita o posicionamento do francês Jacques Audiard, diretor do filme , que considerou os comportamentos recentes de Karla como uma "abordagem autodestrutiva" .

"Após a entrevista do Jacques que eu entendo, decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe que merece, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é , uma bela ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram magoados no caminho", escreveu a atriz.

- É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tivemos no set, que era realmente baseada na confiança - afirmou.