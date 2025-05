Conversas Cruzadas: projeto alternativo de anistia aos condenados do 8 de janeiro

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Gabriel Jacobsen recebe o advogado, professor e doutor em Direito pela USP e ex-procurador-geral do Rio Grande do Sul, Paulo Torelly, e o advogado criminalista, escritor, professor e doutor em Direito pela Unisinos, Lúcio de Constantino, para debater o projeto alternativo de anistia aos condenados do 8 de janeiro.