Guarany de Bagé x São Luiz pelo Gauchão; acompanhe ao vivo em imagens

O Guarany de Bagé entra em campo neste domingo (23), às 19h , para enfrentar o São Luiz pelo Gauchão 2025 . Acompanhe a transmissão com imagens da partida em GZH.

Taça Farroupilha

A Taça Farroupilha — desmembramento entre o 5º e o 8º colocados da primeira fase do Gauchão 2025 — começa nesta quinta-feira (20) com os confrontos de ida da fase semifinal da competição.

Neste torneio, a disputa será de mata-mata com o 5º enfrentando o 8º e o 6º pegando o 7º. Depois, os vencedores avançam para uma final também em jogos de ida e volta.

O campeão levará uma vaga na Copa do Brasil 2026. Além disso, os dois melhores colocados estarão na Série D do ano que vem. Exceto o Ypiranga, que já está na C.