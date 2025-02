Fora de casa, São Luiz reverte vantagem do Guarany de Bagé e se classifica à final da Taça Farroupilha

Agora, o São Luiz aguarda o vencedor de Ypiranga e Monsoon para conhecer o seu adversário na decisão. O campeão do Troféu Farroupilha ficará com uma vaga na Copa do Brasil de 2026 .

Duas expulsões em 11 minutos

A partida começou com o VAR sendo acionado logo no início. Vitor Oliveira cometeu uma falta com muita força, o árbitro de vídeo foi acionado e Rafael Klein expulsou o atleta. Aos 11, mais uma expulsão. Marlon Martins, do São Luiz, deu uma cabeçada em Fabão. Desta vez, não precisou da ajuda do VAR e o árbitro deu cartão vermelho direto, deixando ambas as equipes com um jogador a menos.