União Frederiquense anuncia contratação de zagueiro para a Divisão de Acesso

Guilherme foi revelado pelo Cuiabá. Arquivo Pessoal

O União Frederiquense chegou a quatro reforços para a Divisão de Acesso. Nesta segunda (31), o clube anunciou a contratação do zagueiro Guilherme Brandão, de 21 anos, que estava no Rolim de Moura.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Cuiabá e logo se transferiu para o sub-17 do Fluminense — mas depois de duas temporadas retornou ao time mato-grossense. Também acumula passagens por clubes como Joinville, Operário-AM e Carlos Renaux.

Jovens talentos

Com a obrigatoriedade de contar com sete jogadores oriundos das categorias de base, o União-FW fechou uma parceria com o projeto Núcleos de Futebol do Trieste, de Frederico Westphalen. Oito jovens foram selecionados e terão chance de integrar o elenco na Divisão de Acesso.

Os trabalhos de pré-temporada do União-FW iniciam a partir do dia 1º de abril com parte do grupo. O elenco deve estar completo a partir da terceira semana do mês, quando os jogadores terminarem seus vínculos atuais.