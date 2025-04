Atleta de Passo Fundo vence prova dos 1500 metros e conquista vaga para o Sul-Americano de Atletismo

Guilherme Kurtz venceu a competição em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

O atleta de corrida Guilherme Kurtz, de Passo Fundo, brilhou no Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo , realizado neste final de semana, em Bragança Paulista.

Kurtz conquistou a medalha de ouro na prova dos 1.500 metros, registrando o tempo de 3:40.63, resultado que o coloca na liderança do ranking brasileiro de 2025.

— O Sul-Americano é a maior competição do nosso continente aqui na América do Sul e é uma competição muito importante para nós brasileiros porque dá muitos pontos no ranking mundial — destacou o atleta.