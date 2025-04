Ypiranga anuncia zagueiro e chega a quatro reforços para a Série C

Igor Morais está no Brasiliense. André Gomes / Brasiliense, Divulgação

O Ypiranga anunciou neste domingo (30) a contratação do quarto reforço para a disputa da Série C do Brasileirão. Trata-se do zagueiro Igor Morais, de 26 anos, que estava no Brasiliense.

O jogador chega ao Canarinho para repor as saídas dos zagueiros Heitor e Franklin. Igor foi relevado nas categorias de base do São Paulo e se transferiu para o sub-23 do Corinthians. Depois disso, passou por Remo, Cianorte e Ceilândia.

Além do defensor, Ypiranga anunciou a contratação dos meias Marlone e Gabriel Terra e do atacante Tomi Montefiori.

Outras duas peçam podem chegar ao Canarinho durante a disputa da Série C. Isso porque o departamento de futebol está no mercado à procura por um centroavante para repor a saída de Galego e também de um lateral-esquerdo.