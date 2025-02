Yeesco Futsal deixará de jogar em Carazinho e irá mudar de Estado 

Equipe deixará a cidade de Carazinho em 2025. Yeesco Futsal / Divulgação

O Rio Grande do Sul deixará de ter um representante no futsal em 2025. A Yeesco Futsal anunciou neste domingo (23) que irá sair da cidade de Carazinho. O clube irá mudar a sua sede para Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Em nota, o clube elencou alguns fatores que pesaram na decisão de sair da cidade de Carazinho. Entre eles está a pouca cobertura da imprensa local e a falta de apoio do poder público municipal.

— Todos sabem que a Yeesco Futsal não possui outros patrocinadores (por escolha própria), mas muito impressiona essa insistente negativa por parte do poder público, que sequer consegue auxiliar com guarda municipal e/ou segurança privada, ambulância, quiça ginásio municipal para a prática de futsal de alto rendimento — explica a nota.

O clube ainda reclamou da promessa do município em construir um novo ginásio, mas alega que a prefeitura não cumpria com os prazos.

— E aqui, importante destacar que o apoio esperado não era especificamente financeiro, mas apenas com a mínima estrutura possível, o que nunca foi ofertado e quando solicitado, negado.

Por outro lado, o clube agradeceu à prefeitura de Tapera por receber os jogos do time no Campeonato Brasileiro de Futsal, por ter um dos poucos ginásios na região aptos a receber partidas à nível nacional.

Resposta do poder público

O secretário de esportes de Carazinho é Nuno Barbosa, que também já foi treinador da Yeesco no início de 2024. Atualmente, também concilia o tempo como treinador da Sercesa, equipe de Carazinho, que disputa a Série Ouro. Ele refutou as acusações da Yeesco e afirmou que o clube sabia que o prazo para a conclusão das obras do novo ginásio era janeiro de 2026.

— Não foi nada a ver com o poder público. O ginásio que está sendo construído aqui tem o prazo de entrega de janeiro de 2026. E eles sabiam muito bem isso. Então não é por causa do ginásio. Eles (Yeesco) têm um custo de R$ 7 mil, que é onde eles alugam. Esse seria o problema, então, né? Com um projeto tão grande como falam, não poderia ser um empecilho – argumentou o secretário.

Nuno confirma que a Yeesco nunca solicitou auxílio financeiro, mas discorda que a nova gestão da prefeitura recusou apoio ao clube.

— O pedido deles foi para um auxílio ao transporte. O prefeito disse que iria atrás, mas para suprir todas as entidades, não só para a Yeesco. Até porque Carazinho também outros clubes de futsal, como a Sercesa, o Pinheiros e a Yeesco, somando categorias de base e adulto — comentou.

— Fizemos uma reunião com o secretário de esportes do Rio Grande do Sul, o Gaúcho da Geral. A gente convocou eles (a Yeesco) para tentar recursos, mas eles não compareceram. A prefeitura não se negou a auxiliar — revelou.

A reportagem de ZH tentou contato com a Yeesco Futsal, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Histórico da Yeesco Futsal

A Yeesco Futsal tem pouco mais de dois anos de história na modalidade. O clube iniciou as atividades em parceria com a Sercesa, em 2023. Naquele ano, o clube conquistou o Estadual Série Ouro, a Taça Farroupilha e a Copa dos Campeões. No final daquele ano, a parceria acabou e as entidades se separaram.

Assim, em 2024 a Yeesco formou uma equipe independente. Na mesma temporada, começou a disputar o Brasileirão de Futsal, onde terminou em terceiro lugar. No Gauchão de Futsal, chegou até a final, mas a competição ainda não teve desfecho, pois Atlântico e Guarany, de Espumoso, travam a vaga na final nos tribunais, por conta do caso de injúria racial. A Yeesco não confirmou se ainda pretende disputar a final do campeonato.

Esta não foi a primeira vez que a mudança de cidade esteve na pauta do clube. No ano passado, a Yeesco cogitou mudar a sede para Gramado, na Serra Gaúcha. No entanto, o projeto não evoluiu.

Confira a nota oficial

"Há pouco mais de 2 anos, a Yeesco iniciou uma [r]evolução no futsal na cidade de Carazinho. Em parceria inicial com a Sercesa e posteriormente com a criação solo da Yeesco Futsal, a Yeesco protagonizou um dos maiores investimentos da modalidade no país, e certamente o maior investimento que a cidade já teve aplicado no futsal em todos os seus 94 anos.

Já em seu primeiro ano de projeto no futsal (2023), conquistou três importantes títulos, sendo campeã da Copa dos Campeões, Campeã da Taça Farroupilha e Campeã do Estadual Série Ouro, e ainda vice-campeã da Copa RS, além da 5a colocação na Copa do Brasil.

No ano seguinte (2024), foi campeã da Taça Carazinho, vice-campeã da Taça Farroupilha, 3° colocada do Campeonato Brasileiro, e ainda, finalista do Gauchão Série A (final ainda não realizada).

Sem dúvidas, a Yeesco reascendeu - e realizou - o sonho da cidade em ter uma equipe de alto nível e rendimento, sendo um dos principais times do país em apenas dois anos de existência, com reconhecimento regional, estadual e nacional.

A Yeesco também investiu valores de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) nestes dois anos, tendo contratado mais de 60 funcionários diretos e mais de 40 indiretos de todo o país, inclusive atleta estrangeiro, sendo pioneiro neste tipo de contratação na modalidade.

Não obstante a isso, como tudo na vida, ciclos iniciam e também encerram.

Durante a estada em Carazinho, passou-se por dois governos municipais diferentes, tendo o primeiro, declarado sem titubear que não apoiaria e não contribuiria com nada. Já o segundo governo (assumido há menos de 60 dias), também não exitou em negar apoio ao clube que leva no nome da cidade para todo o Brasil. Todos sabem que a Yeesco Futsal não possui outros patrocinadores (por escolha própria), mas muito impressiona essa insistente negativa por parte do poder público, que sequer consegue auxiliar com guarda municipal e/ou segurança privada, ambulância, quiça ginásio municipal para a prática de futsal de alto rendimento.

Aliás, muitas foram as promessas de término da construção do ginásio municipal, o qual inicialmente seria entregue à comunidade em meados de 2023, depois a promessa era para que até o final do ano fosse finalizado, depois passou-se um novo prazo que seria metade de 2024, e cá estamos, em fevereiro de 2025 com uma nova promessa de entrega, em janeiro de 2026, sem garantia nenhuma de que desta vez será cumprido tal promessa.

Ademais disso, em recente conversa com o Secretário de Esportes da cidade, este afirmou que sua pasta teria um alto valor para destinar ao esporte no ano de 2025, mas que não poderia dispor nada, nem um centavo, à Yeesco Futsal, mesmo ciente de que a Instituição representa a cidade em todo o estado e país, bem como é o carro chefe do desporto na cidade haja vista o alto investimento e todos os empregos que gera de forma direta e indireta, inclusive movimentando a economia local.

E aqui, importante destacar que o apoio esperado não era especificamente financeiro, mas apenas com a mínima estrutura possível, o que nunca foi ofertado e quando solicitado, negado.

A imprensa local, por sua vez, não contribuiu com a divulgação de jogos e eventos de forma espontânea, tampouco realizou qualquer matéria sobre a Yeesco Futsal, salvo com uma contrapartida financeira. O que causa espanto é que todos os meios de comunicação da cidade divulgam todas as modalidades esportivas existentes, menos quando é algo referente à Yeesco Futsal, demonstrando de forma clara e incontroversa suas insatisfações e descontentamento com a equipe na cidade.

No tocante às competições disputadas nestes dois anos, insta destacar que a Yeesco Futsal participou dos certames organizados pela FGFS - Federação Gaúcha de Futebol de Salão, e também pela LGF - Liga Gaúcha de Futsal, as quais deixaram a desejar em suas respectivas organizações. Em ambas as competições, Série Ouro em 2023 (FGFS) e Gauchão Série A em 2024 (LGF), as finais das competições não aconteceram. Investir alto, chegar a uma final por méritos e não ter o direito de disputar o título é não só uma falta de respeito com a entidade esportiva, mas também um desrespeito com toda a modalidade salonista.

Em suma, a Yeesco Futsal tentou e lutou de todas as formas para permanecer em Carazinho e no Rio Grande do Sul, mas a falta de apoio do poder público e a gestão amadora das entidades organizadoras das competições tornou a permanência inviável e insustentável. O futsal de alto rendimento precisa de estrutura, reconhecimento e incentivo, e infelizmente não se teve isso aqui.

Não foi uma decisão fácil, pois é notório o amor e a paixão da torcida organizada, e por isso, a Yeesco Futsal agradece imensamente a cada torcedor que vibrou, sofreu e sonhou junto com o clube. Aliás, por tamanho carinho, respeito e identificação entre time e torcida, todos os torcedores Carazinhenses terão acesso livre e vitalício aos jogos da Yeesco Futsal, independente de onde a Franquia estiver instalada.

A Yeesco Futsal também agradece de forma muito especial a Prefeitura de Tapera/RS que, diferentemente do governo municipal carazinhense, abriu as portas da cidade para que a equipe pudesse realizar os jogos do Campeonato Brasileiro, dando todo suporte e estrutura para a realização dos eventos. Parabéns, Tapera, por olhar para o futuro e apoiar o esporte com tanto afinco.

Enfim, nestes dois anos muitas pessoas criticaram, muitas pessoas atiraram pedras e inventaram mentiras sobre o projeto Yeesco Futsal, mas isso não tem relevância alguma, afinal, independente das falácias que foram e serão ditas, o fato que ninguém poderá contestar é que a Yeesco Futsal revolucionou o futsal local, deixando os quatro maiores títulos de Carazinho, os quais ficarão para sempre cravados na história.