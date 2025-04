"Estamos construindo um time com vitalidade e fome de crescimento", diz treinador do Passo Fundo

Gabriel Dutra foi anunciado pelo Passo Fundo no dia 20 de março. EC Passo Fundo / Divulgação

O Esporte Clube Passo Fundo está intensificando a montagem do elenco para a disputa da Divisão de Acesso. A contratação dos atletas passa diretamente pelo técnico Gabriel Dutra, que foi anunciado para comandar o time no dia 20 de março.

A reportagem de GZH Passo Fundo conversou com o treinador, que ainda está em Vacaria, sua cidade natal. Ele confirmou que 80% do grupo já está montado, faltando apenas algumas contratações pontuais. A pré-temporada do Tricolor deverá iniciar no dia 15 de abril.

De analista a treinador: a trajetória de Gabriel Dutra

Aos 29 anos, Gabriel Dutra assume um novo desafio no comando do Esporte Clube Passo Fundo. Com uma carreira que iniciou como analista de desempenho no Avaí, em 2016, ele percorreu um longo caminho até se tornar treinador. Durante sua passagem pelo clube catarinense, Dutra participou de três acessos à Série A do Brasileirão e trabalhou diretamente com grandes profissionais do futebol.

Posteriormente, atuou como auxiliar técnico no Novo Hamburgo, Azuriz, Fortaleza, São Luís de Ijuí, Glória e Brasil de Pelotas, sempre ao lado do técnico Fabiano Daitx. Sua experiência mais recente foi no Avenida, onde garantiu a permanência do clube na elite do Gauchão. Agora, no Passo Fundo, ele busca repetir o sucesso e levar a equipe de volta à primeira divisão do futebol gaúcho.

Conhecimento do mercado e filosofia de trabalho

Uma das grandes vantagens que Gabriel Dutra carrega para sua nova função é o conhecimento do mercado da bola.

— Eu fazia muito trabalho de mercado para as equipes em que trabalhei. Isso me permitiu conhecer e acompanhar diversos campeonatos, expandindo o olhar para além do Rio Grande do Sul — destaca o treinador.

O técnico também ressalta a importância do trabalho diário para dar identidade ao time.

—No dia a dia, vamos construindo um padrão de jogo e alinhando os objetivos do grupo. Isso é fundamental para que todos joguem com o mesmo pensamento — pontua.

A rivalidade local e a força da torcida

Dutra já viveu o futebol de Passo Fundo do outro lado da cidade, quando trabalhou no Gaúcho na temporada passada. Agora, no comando do rival, ele reconhece a força da paixão local pelo esporte.

— Passo Fundo é uma cidade que respira futebol e futsal. A torcida do Passo Fundo é vibrante, acompanha o time e lota o estádio. Isso será um diferencial importante na nossa busca pelo acesso — afirma.

O planejamento para a Divisão de Acesso

Com a competição começando em maio, o treinador foca na montagem do elenco.

— Estamos formando um grupo jovem, com média de idade entre 24 e 25 anos, priorizando atletas que já estão em atividade e preparados fisicamente para a sequência de jogos — explica.

Além disso, a estratégia passa por reforçar a equipe com jogadores altos e fortes, fundamentais em um campeonato onde muitos jogos são decididos no detalhe.

Até o momento, o clube anunciou a contratação de seis atletas. A expectativa é contar com até 28 jogadores, incluindo alguns que fazem parte das categorias de base.

Reforços e valorização da base

A contratação mais recente anunciada pelo Passo Fundo foi JP Bardales, atacante que já trabalhou com Dutra em diversos clubes.

— Ele é um jogador de bola aérea forte, que se encaixa bem no perfil que buscamos — elogia.

Outro ponto central do projeto é a integração com as categorias de base.

— A base é essencial para o futuro do clube e também pode ser uma solução imediata. No ano passado, atletas como Gaudêncio e Augusto mostraram seu valor. Queremos continuar esse trabalho, unindo a juventude da base com a experiência dos profissionais.

O treinador planeja aliar a experiência do alguns atletas com a juventude e a força de vontade de jogadores que buscam seu espaço.

— A gente tem que ter uma base de time, principalmente no acesso, de jogadores que tenham realmente muita fome de subir de conquistar algo para sua carreira de subir o nível — explicou.