Pelotas sai na frente, mas cede empate ao Avenida no quadrangular do rebaixamento

Pelotas e Avenida empataram em 2 a 2. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

Pelotas e Avenida seguem sem vencer no quadrangular do rebaixamento. Em partida realizada neste domingo (23), na Boca do Lobo, o time áureo-cerúleo chegou a abrir 2 a 0, com Ruster e Cesinha, mas viu o Alviverde igualar o resultado com gols de Caíque Cálito e Michel.

Com o empate em 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular, o Lobo segue na segunda colocação, com dois pontos. Enquanto o Avenida vem em terceiro, com a mesma pontuação, mas atrás nos critérios de desempate — tem um gol marcado a menos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (2). O Avenida recebe o São José no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, às 16h. Enquanto o Pelotas enfrentará o Brasil Pelotas, novamente na Boca do Lobo, às 19h.

O jogo

O Lobo abriu vantagem logo no início do jogo. Aos 5 minutos, Léo Ferraz finalizou e a defesa do Avenida conseguiu afastar parcialmente, mas mandou nos pés de Ruster, que bateu de pé direito e estufou as redes.

O time visitante chegou a pedir irregularidade na jogada, em um possível toque na mão de Venicio. O VAR, no entanto, entendeu como lance legal e validou o gol.

Com o apoio do torcedor, o Pelotas buscou o segundo gol, aos 27 minutos. Léo Ferraz cruzou rasteiro para que Ruster apenas ajeitasse para Cesinha marcar o segundo.

O Avenida conseguiu descontar nos acréscimos, quando JP Bardales sofreu falta dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. A cobrança ficou por conta de Caíque Cálito, que mandou no meio do gol e viu o goleiro Jorge cair para o lado esquerdo, diminuindo a desvantagem alviverde.

A equipe de Santa Cruz do Sul conseguiu o empate com um jogador que saiu do banco de reservas. Aos 24 minutos do segundo tempo, Caíque Cálito cruzou para que Michel aparecesse no centro da área e marcasse pela primeira vez na temporada.

Mesmo com a pressão dos dois lados, as redes não foram mais balançadas na Boca do Lobo. E o empate em 2 a 2 prevaleceu até o apito final de Anderson Daronco.

Fórmula de disputa

No quadrangular da morte, os quatro times se enfrentam em turno e returno. Os dois que tiverem pior campanha serão rebaixados à Divisão de Acesso 2026.