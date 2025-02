Sem novas crises respiratórias, papa Francisco tem insuficiência renal inicial leve

Novo boletim médico do Vaticano informou que o Papa não teve novas crises respiratórias.

Em boletim médico divulgado na tarde deste domingo (23), o Vaticano informou que as condições de saúde do papa Francisco "permanecem críticas" , mas que desde a noite passada ele não teve novas crises respiratórias .

O Pontífice continua com terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais.

"A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno fazem com que o prognóstico permaneça reservado", diz o comunicado.