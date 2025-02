Na Alemanha, boca de urna indica vitória do partido conservador na eleição

Pesquisa boca de urna indica vitória de Friedrich Merz (C), líder da conservadora União Democrata Cristã (CDU) da Alemanha, com 29% dos votos. Sascha Schuermann / AFP

Os eleitores alemães foram às urnas neste domingo (23) para escolher os novos membros do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento. São eles que definirão o próximo chanceler do país.

Na pesquisas de boca de urna da ARD, o CDU/CSU, com o líder Friedrich Merz do União Democrata Cristã (CDU), vence com 29% dos votos. Em segundo lugar está o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), liderado por Alice Weidel, com 19,5%. É o melhor resultado para a extrema direita alemã desde a Segunda Guerra Mundial.

O Partido Social-Democrata (SPD), do atual chefe de governo Olaf Scholz, vem em terceiro lugar, com 16%, seguido pelo Partido Verde, com 13,5%. O Partido de Esquerda ficou em quinto lugar, com 8,5%.

FDP e BSW ficaram com níveis inferiores ao mínimo de 5% dos votos necessários para garantir a representação no Bundestag. No entanto, partidos que apresentarem candidatos vencedores em pelo menos três distritos eleitorais têm esse mínimo suspenso.

Eleitores alemães foram às urnas neste domingo (23) para escolher os novos membros do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento. Michaela STACHE / AFP

Ainda é cedo para afirmar os vencedores das eleições alemãs, uma vez que os resultados finais só serão conhecidos após a contagem oficial dos votos, que deve ser concluída durante a noite.

Tradicionalmente, o candidato do partido que obtém o maior número de votos se torna o novo chanceler, mas essa definição só ocorrerá após as negociações para a formação de uma coalizão, que devem acontecer nas próximas semanas.