Chefe da diplomacia da UE cita evidências 'esmagadoras' de crimes de guerra na Ucrânia

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta terça-feira no Parlamento Europeu que existem "evidências esmagadoras" de crimes de guerra na região ucraniana de Bucha.

"Em Bucha, as evidências são esmagadoras (...) e sabemos exatamente quem foram os autores (...) A impunidade para crimes de guerra é impossível", disse Kallas em Estrasburgo.

Kaja Kallas afirmou que as evidências são baseadas em dados que vão desde "fotos e registros com telefones celulares, até as instruções decodificadas usadas por comandantes militares em canais russos de rádio".