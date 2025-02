Presidente do Grêmio volta a criticar arbitragem e sugere profissionais de fora do RS para sequência do Gauchão

Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio segue reclamando da atuação da equipe de arbitragem no jogo diante do Juventude, no último sábado (22), pela semifinal do Gauchão. Neste domingo (23), o presidente Alberto Guerra participou do Sala de Redação, na Rádio Gaúcha, e voltou a abordar o assunto.

A principal reclamação do Tricolor é a respeito de um possível pênalti do zagueiro Abner em Monsalve, aos 26 minutos do primeiro tempo, que não foi marcado. O VAR avaliou o lance, e mandou seguir o jogo.

— A gente quer, no mínimo, a escuta do VAR, para entender o que foi conversado ali, qual foi a interpretação, inclusive para saber por que foi chamado depois e comparar por que foi chamado na falta. Eu posso até assumir que foi falta, mas se aquilo ali foi falta no meio-campo, foi dez vezes mais falta dentro da área — afirmou.

A falta em questão foi marcada no segundo tempo, quando o gol de Edenílson foi anulado. Na origem do lance, há uma falta de Camilo em Jadson. A partida terminou com vitória do Grêmio por 2 a 1.

— Uma boa vitória, uma boa atuação do nosso time, que nos enche de esperança de que os melhores dias estão voltando, que o time está engrenando, que o treinador está fazendo um bom trabalho e que a gente vai fazer um bom ano — avaliou.

Grêmio e Juventude se reencontram no próximo sábado (1º), às 16h30min, no Alfredo Jaconi. A partir desse embate, o Tricolor sugere a escala de árbitros de fora do RS.

— Vamos insistir, já para a próxima rodada, em juízes de fora, porque se assim não for feito, aí a responsabilidade é toda da Federação. A nossa parte estamos fazendo porque já foi dito antes e as coisas não mudam e, pelo contrário, só pioram — enfatizou.

A reportagem de ZH tentou contato com a FGF, via assessoria de imprensa, a respeito de uma posição do presidente da Comissão de Arbitragem, Leandro Vuaden. Porém, não obteve retorno até a publicação dessa matéria.

Vuaden já havia abordado o assunto em entrevista à Rádio Gaúcha e, naquele momento, afirmou que não havia "nenhuma possibilidade" de acontecer.

