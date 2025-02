Quinteros critica arbitragem após vitória do Grêmio: "Estamos muito preocupados" 

Técnico questionou critério utilizado pela arbitragem no pênalti reclamado em Monsalve e no lance que culminou na anulação do terceiro gol do Grêmio.

Após a vitória por 2 a 1, o treinador argentino declarou que a preocupação com o assunto tomou conta do Grêmio .

Quinteros ainda questionou o que, para ele, foi uma diferença de critérios da arbitragem , comanda por Jonathan Pinheiro no campo e Douglas da Silva, no VAR.

Para Quinteros, a falta sofrida por Monsalve dentro da área do Grêmio, no primeiro tempo, cometida por Abner, foi mais forte do que a efetuada por Camilo na origem do terceiro gol gremista, na etapa final. O gol acabou anulado após conferência do lance no VAR pelo árbitro de campo.