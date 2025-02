Vuaden desaprova arbitragem de fora do RS nas finais do Gauchão: “Nenhuma possibilidade”

Os árbitros do Rio Grande do Sul formam um quadro respeitável em todo o país e também no exterior, por isso têm todo o respaldo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Essa foi uma das posições do presidente das Comissão Estadual de Arbitragem, Leandro Vuaden, manifestadas em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio gaúcha, nesta terça-feira (18).