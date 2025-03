"Ganhamos o jogo porque fomos eficientes", diz Quinteros após vitória do Grêmio sobre Atlético-MG

Tricolor teve atuação abaixo do esperado pelo treinador Gustavo Quinteros. Jefferson Botega / Agencia RBS

Apesar de sofrer, especialmente no início do jogo, o Grêmio venceu o Atlético-MG na estreia do Brasileirão, neste sábado (29), na Arena. Após a partida, o técnico Gustavo Quinteros reconheceu as dificuldades defensivas.

Na avaliação do treinador, especialmente nos primeiros 20 minutos, a equipe não jogou bem. No entanto, conseguiu realizar os ajustes e aproveitar as poucas chances criadas:

— Ganhamos o jogo porque fomos eficientes. Criamos menos situações que o rival. Mas é importante ser eficaz, aproveitar, e ganhar um jogo contra um grande rival — frisou.

Mesmo com os três pontos conquistados na estreia, Quinteros reconheceu a necessidade de evolução do time. E seguiu apontando os problemas no setor:

— Tivemos um pouco de descoordenação ofensiva, na saída de jogo. Mas é algo que temos que trabalhar mais, e melhorar para os jogos seguintes.

O treinador também fez questão de elogiar Tiago Volpi. O goleiro foi fundamental, especialmente com as intervenções no início do jogo, quando a partida estava empatada em 0 a 0.

— Hoje, em 20 minutos, tivemos situações muito claras onde o Volpi resolveu muito bem. Foi graças à atuação do Volpi. Senão, poderia ter sido um resultado negativo.

O Grêmio volta a campo, no meio da semana, pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira (29), o Tricolor estreia na competição diante do Sportivo Luqueño, no Paraguai.