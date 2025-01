Gauchão: veja os resultados da terceira rodada e assista aos gols

Alan Patrick, de pênalti, abriu o placar para o Colorado contra o Zeca. Jefferson Botega / Agencia RBS

A 3ª rodada do Gauchão 2025 começou com vitórias do Juventude e do Inter, nesta terça-feira (28). Eles bateram, respectivamente, Guarany e São José. Ambos os duelos foram decididos nos últimos minutos da partida.

Confira os melhores momentos da terceira rodada

Juventude 1x0 Guarany

No sufoco, o time da Serra conseguiu vencer a equipe de Bagé pelo placar simples. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude levou a melhor graças ao gol de Erick Farias.

São José 0x2 Inter

O Colorado também sofreu para vencer o São José, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Os gols do Inter saíram apenas nos últimos minutos do jogo, com Alan Patrick, de pênalti, e com o estreante Carbonero.