Com dois gols de Arezo, Grêmio goleia o Monsoon pela terceira rodada do Gauchão

A noite de Gauchão desta quarta-feira (29) no Vale do Sinos teve o protagonismo do sotaque espanhol do Grêmio. Comandado por Arezo e Monsalve, o Tricolor não deu chances ao Monsoon e venceu por 3 a 0 a partida no Estádio do Vale. O centroavante uruguaio marcou duas vezes, e André Henrique fez o terceiro no confronto válido pela terceira rodada do Estadual. Com sete pontos após três rodadas, o Grêmio lidera o Grupo A com cinco pontos a mais do que o Guarany de Bagé e o São José.

Como prometido, Quinteros realizou uma série de alterações no time do Grêmio para a partida contra o Monsoon. Das equipes que começaram os outros jogos do Gauchão, apenas Gabriel Grando e Aravena seguiram. A defesa teve a dupla Gustavo Martins e Natã, com João Lucas, na direita, e Viery improvisado na lateral esquerda. Mas a grande atração da noite estava no meio-campo. Com a camisa 6 às costas, Cuéllar formou a dupla de volantes com Pepê. O quarteto final do time teve Edenilson, Monsalve, Aravena e Arezo.

O primeiro toque de Cuéllar levantou a torcida da arquibancada, mas pelo motivo errado. Tomi roubou a bola do volante, avançou e encontrou Leandro. O atacante chutou e marcou, mas o lance foi invalido por impedimento com menos de um minuto.

Mas a torcida gostou do que viu na sequência. Após cruzamento na área, Arezo quase marcou um golaço. O uruguaio acertou um voleio e parou em Max. No rebote, Natã acertou a trave. Tudo isso com sete minutos de partida.

O uruguaio no comando do ataque gremista parou no quase aos 11 minutos novamente. Em cobrança de falta da intermediária, o centroavante arriscou e a bola raspou no travessão antes de sair.

Um erro na saída de bola entre Cuéllar, Grando e Natã deu ao Monsoon uma boa oportunidade de finalizar. A bola caiu no pé de Tomi, mas o goleiro do Gremio defendeu a finalização sem dificuldades.

O Grêmio também ficou perto de comemorar o gol em grande combinação dos homens de ataque. Edenilson fez um toque para o centro do campo, Arezo deixou a bola passar e Aravena invadiu a área do Monsoon sem marcação. Mas o chileno demorou a finalizar e Artur se atirou e interceptou o chute.

O jogo acabou paralisado por alguns instantes aos 35 minutos após um cachorro invadir o gramado. Com a bola rolando, o torcedor do Grêmio precisou esperar alguns minutos até comemorar o primeiro gol da noite. Monsalve encontrou um passe preciso para Aravena, que tocou para Arezo marcar aos 44 minutos. O lance teve impedimento marcado, mas o VAR confirmou a posição legal do chileno na origem do lance após a revisão.

Nos acréscimos, Jeder foi expulso. Arezo lançou Aravena. Antes do chileno invadir a área sem marcador, o zagueiro do Monsoon derrubou o atacante e recebeu o vermelho direto. Em vantagem no placar e no número de jogadores em campo, o Grêmio terminou o primeiro tempo com o objetivo alcançado.

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro da primeira etapa. O Grêmio pressionando e o Monsoon tentando se defender. Mas Arezo mostrou outra vez sua qualidade.

O uruguaio começou e terminou a jogada do segundo gol do Grêmio. Primeiro, ajeitou um lançamento para Monsalve, que acionou Edenilson. O meia cruzou para o centroavante uruguaio tocar de calcanhar para marcar o segundo gol da noite, com 10 minutos.

Enquanto o gol ainda era comemorado, Quinteros chamou Gabriel Mec e Dodi. Pepê deu lugar ao jovem de 16 anos. Cuéllar saiu na outra troca.

A pressão gremista não deu chances para o Monsoon reagir na partida. Quinteros aproveitou a superioridade e seguiu realizando testes. André Henrique e Nathan entraram nos lugares de Edenilson e Aravena. No fim da partida, o Grêmio ainda teve outra estreia. Pedrinho, lateral-esquerdo, entrou em campo no lugar de Viery.

Monsalve mostrou outra vez seu talento nos acréscimos. O meia encontrou André Henrique na área. E o atacante não perdeu a chance na cara do goleiro Max e ampliou no final da partida.

De volta com a estratégia de apostar nos titulares, o Grêmio terá força máxima neste sábado (1º). O Tricolor recebe o São Luiz, na Arena, e poderá ter a estreia de Tiago Volpi no gol.

Veja os gols e melhores momentos da partida:

Campeonato Gaúcho — 3ª rodada — 29/1/2025

Monsoon (0)

Anderson Max; Josué, Artur, Jeder e Cássio; Sodré (Adriel, INT), Jeferson e Tony (Joãozinho, 35'/2ºT); Tomi Montefiori (Léo Bahia, 23'/2ºT) , Leandro (Nicolas, 23'/2ºT) e Cris Magno (Otávio, INT)

Técnico: China Balbino

Grêmio (3)

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Pedrinho, 35'/2ºT); Cuéllar (Dodi, 15'/2ºT), Pepê (Gabriel Mec, 15'/2ºT), Edenilson (André Henrique, 31'/2ºT) , Monsalve e Aravena (Nathan, 31'/2ºT); Arezo.

Técnico: Gustavo Quinteros

GOLS: Arezo aos 44min do 1º tempo; Arezo, aos 10min e André Henrique aos 46min do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Dodi (G).

CARTÕES VERMELHOS: Jeder (M).

ARBITRAGEM: Francisco Soares Dias, auxiliado por Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes. VAR: Douglas Schwengber da Silva.

PÚBLICO: 2.300

RENDA: não divulgado

LOCAL: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

Próximo jogo

Sábado, 1º/2 – 16h30min

Grêmio x São Luiz

Arena — Gauchão (4ª rodada)