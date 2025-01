Gabriel Mec mostra ousadia na estreia pelo profissional do Grêmio, mas lembra: "Sou um menino ainda"

Gabriel Mec estreou pelo profissional do Grêmio contra o Monsoon, pela terceira rodada do Gauchão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quando Gabriel Mec pisou no gramado do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na noite desta terça-feira (30), começou a desbravar um novo momento da promissora carreira. O guri de 16 anos fez a sua estreia pelo time profissional do Tricolor na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon pela terceira rodada do Gauchão.

Gabriel Mec entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Pepê, quando a partida estava definida para o Grêmio, com dois gols de vantagem e um atleta a mais devido à expulsão de Jader na etapa inicial.

O marasmo do jogo, contudo, não tomou conta do camisa 37. Pelo contrário, ganhou novo ânimo, com velocidade, dribles e muita movimentação, especialmente pela ponta direita.

Com ousadia dentro de campo, a joia da base gremista mostrou que, fora dele, tem os pés no chão. Após a partida, ele comentou a estreia.

— Foi uma oportunidade muito grande. Espero poder contribuir muito para esse clube ainda. Foi pressão né, primeiro jogo. Mas trabalhando todos os dias com os atletas, ficou mais fácil. É uma estreia, sou um menino ainda, com 16 anos. Todos os atletas me apoiaram, falando para eu ficar tranquilo e fazer meu jogo e ficar muito feliz em ter esse apoio deles — comentou Gabriel Mec.

O confronto contra o Monsoon também foi a primeira vez que Gabriel Mec estava entre os relacionados para uma partida do grupo principal. No início do ano, ele participou da campanha do Grêmio até a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

