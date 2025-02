Há 14 anos no cargo, técnico do São Raimundo projeta duelo com o Grêmio: “Temos um sonho”

Chiquinho Viana levou a equipe ao octacampeonato estadual em 2023. Filipe Duarte / Agência RBS

Embora seja desconhecido do grande público, o adversário gremista na estreia da Copa do Brasil ostenta uma marca histórica. Há 14 anos no comando do São Raimundo, Chiquinho Viana é o técnico mais longevo do futebol nacional.

Além disso, o treinador conduziu a equipe de Boa Vista a um octacampeonato estadual em 2023, alcançado uma sequência que o próprio Tricolor almeja chegar neste ano.

Antes do último treino, que definiu a escalação para o duelo desta quarta-feira (19), Chiquinho recebeu a reportagem da Zero Hora no Centro de Treinamentos do clube e projetou mais um “sonho” que pretende realizar: superar o tricolor gaúcho no Estádio Canarinho.

Confira a entrevista com Chiquinho Viana

Como está o coração para encarar este jogo contra o Grêmio?

Amanhã (quarta-feira) vai ser um jogo que o São Raimundo vai ter que alcançar excelência. Vamos enfrentar um gigante do Brasil e temos muito orgulho disso. Meu preparador físico me pergunta se eu consigo dormir, mas eu consigo. Já está tudo pronto e não tem mais jeito. De madrugada, eu acordo e vou dar mais uma estudada.

Como estudar um time como o Grêmio, que está em formação e pode ter jogadores novos estreando?

O time mudou muito, com um estilo mais agressivo, que corre para a frente. Tem jogadores experientes, com passagem por seleções, um atleta que jogou no Barcelona, com uma visão diferente. O nosso maior receio é a imposição física, que é o marco da região Sul.

Qual vai ser a postura do São Raimundo contra o Grêmio?

Se nós deixarmos o Grêmio na zona de conforto, ele vai ficar mais forte do que ele é. Nós conseguimos fazer isso e surpreender impondo o jogo contra Remo e o Amazonas (pela Copa Verde). O Grêmio é de outro patamar e isso não é da boca para a fora, não. Agora, tem uma coisa que alimenta a vida, que é o sonho, e a gente não deixa de sonhar. Temos uma equipe muito equilibrada e no momento certo temos que pressionar. Estou trabalhando muito o mental da nossa equipe. Temos um sonho, mas ele não vai se realizar no primeiro minuto de jogo, mas só no final.

O senhor é o treinador do São Raimundo há 14 anos. Qual o segredo para esta longevidade?