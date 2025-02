Polícia de SP prende "Mainha do Crime", suspeita de comandar quadrilha que matou ciclista em assalto

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (18) a mulher conhecida como "Mainha do Crime" , apontada pelos investigadores como financiadora de roubos na cidade de São Paulo. Ela foi detida em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ao Bom Dia SP , da TV Globo, a mulher foi identificada como Suedna Barbosa Carneiro , 41 anos e apontada como chefe da quadrilha da qual pertence a dupla que matou o ciclista Vitor Medrado , 46 anos, durante assalto no dia 13.

A mulher foi encaminhada ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro) e permanece à disposição da Justiça. Além de policiais da delegacia, participaram da operação agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

Entenda o caso

O ciclista Vitor Felisberto Medrado, 46 anos, morreu após ser baleado no pescoço, durante um assalto em São Paulo. O crime ocorreu em área nobre da cidade, em frente ao Parque do Povo, no bairro Itaim Bibi, na zona oeste. Ele foi socorrido por testemunhas e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.