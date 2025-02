Quem era o ciclista morto em assalto em área nobre de São Paulo

O ciclista Vitor Felisberto Medrado, 46 anos, morreu após ser baleado no pescoço, durante um assalto em São Paulo. O crime ocorreu em área nobre da cidade, em frente ao Parque do Povo, no bairro Itaim Bibi, na zona oeste. Ele foi socorrido por testemunhas e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.