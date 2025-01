Mulher é esfaqueada em tentativa de assalto em Cachoeirinha

Foi quando o criminoso, que também estava armado com uma faca, atacou a vítima, desferindo golpes no pescoço, orelha e costas. A idosa ainda foi chutada depois dos golpes. O homem fugiu sem levar nada.



Vizinhos ouviram os gritos de socorro da comerciante e chamaram a Guarda Municipal, que estava próxima ao local. Os agentes socorreram a vítima e foram atrás do suspeito, achado escondido no pátio de uma residência próxima. Ele foi preso e o simulacro de revólver utilizado no crime foi apreendido. A faca não foi localizada. O suspeito tem 32 anos, mas seu nome não foi informado pela polícia.