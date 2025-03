Dani Olmo vai desfalcar Barcelona durante três semanas por lesão na coxa

O meia-atacante do Barcelona, Dani Olmo, vai desfalcar seu time nas próximas três semanas devido a uma lesão na coxa, depois de ter sentido um desconforto na vitória sobre o Osasuna (3-0), na quinta-feira, o que significa que perderá vários jogos, incluindo o duelo de volta da Copa do Rei, contra o Atlético, na terça-feira.

Mas um jogador do time adversário havia entrado na área antes do tempo e o árbitro mandou repetir o lance conforme determina o regulamento. Na segunda, Olmo superou o goleiro do time navarro. No entanto, a alegria durou pouco. Ele teve que ser substituído aos 20 minutos de jogo devido ao desconforto muscular.