Com quatro reforços que ainda não estrearam, Grêmio desembarca para enfrentar o São Raimundo

Amuzu (C) deve ser titular nesta quarta-feira (19), contra o São Raimundo. Filipe Duarte / Agência RBS

O Grêmio desembarcou no início da noite desta terça-feira (18) em Roraima, onde enfrentará o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com a delegação, viajaram quatro dos reforços recentemente contratados, que poderão estrear nesta quarta (19), no Estádio Canarinho.

A ausência ficou por conta do lateral Luan Cândido, que permaneceu em Porto Alegre aprimorando a parte física. Por outro lado, o zagueiro Wagner Leonardo, o lateral Lucas Esteves e o atacante Cristian Olivera ficam à disposição do técnico Gustavo Quinteros.

Em meio às dezenas de gremistas que aguardavam os jogadores para pedir fotos e autógrafos na chegada à concentração, na região central de Boa Vista, o jovem Eduardo Pavon dava as impressões sobre o que gostaria de ver em campo.

— Quero ver o Lucas Esteves, porque estamos precisando de um lateral urgentemente. Mas também tenho expectativa para saber como vai ser o Amuzu. Lógico que era mais badalado, mas vimos como foi o Suárez e como está sendo agora o Braithwaite. Então, esperamos que o Amuzu possa suprir as nossas expectativas — comentou o jovem de 23 anos que, apesar de ter nascido no Paraguai e morar há quatro anos em Roraima, herdou dos pais gaúchos a paixão pelo Tricolor.

Provável time

A provável escalação gremista para esta quarta-feira tem Tiago Volpi (Gabriel Grando); João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Sem vantagem do empate

O Grêmio precisa de uma vitória simples para avançar à segunda fase do torneio nacional. Como não há mais vantagem do empate para o visitante, a igualdade no placar levará a disputa para os pênaltis.

Relacionados

Goleiros: Adriel, Gabriel Grando e Tiago Volpi

Laterais: João Lucas, João Pedro e Lucas Esteves

Zagueiros: Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo

Volantes: Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Villasanti

Meias: Cristaldo e Monsalve

Atacantes: Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite e Cristian Olivera