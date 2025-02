Feyenoord, do brasileiro Igor Paixão (ao centro), eliminou o gigante Milan dentro do San Siro, na Itália.

Milan 1 x 1 Feyenoord

Depois de perder o primeiro jogo fora, o Milan precisava reverter o resultado. Saiu na frente com gol aos 40 segundos de jogo, com Santi Giménez. A superioridade italiana desandou aos cinco minutos do segundo tempo, quando o lateral Theo Hernández foi expulso. Aos 27, o Feyenoord empatou com Julián Carranza.