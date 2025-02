Com promoção para sócios, Grêmio abre venda de ingressos para a partida contra o Juventude 

Arena faz promoção para os sócios do Tricolor.

O Grêmio iniciou nesta terça-feira (18) a venda de ingressos para a partida contra o Juventude , sábado (22), pela semifinal do Gauchão . Os sócio-torcedores Ouro e Diamante terão direito a descontos especiais.

Para os associados da modalidade Ouro, o desconto total é de 20%. Para os sócios da modalidade Diamante, a redução no valor chega a 50%.

Os ingressos com descontos exclusivos estão disponíveis através do site arenapoa.com.br . A partir das 11h da quinta-feira, os ingressos serão vendidos para o publico em geral.

Grêmio e Juventude jogam no próximo sábado , às 21h30min, na Arena. O jogo é válido pela primeira partida da semifinal do Gauchão.

Confira a tabela de preços

