Momento foi registrado pela passageira de outro voo no aeroporto.

Vídeo filmado ao lado da pista do aeroporto de Toronto Pearson, no Canadá, mostra o momento em que o avião da Delta Airlines capota durante o pouso na tarde de segunda-feira (17).

Das 80 pessoas que estavam a bordo – 76 passageiros e quatro tripulantes –, 18 ficaram feridas. (Veja as imagens abaixo).

Gravado no interior da cabine de outra aeronave, o vídeo mostra o avião ainda no ar enquanto se aproxima do aeroporto. Segundos depois, ele pousa na pista coberta por neve, pega fogo e capota para a direita.