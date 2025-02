Avião que se acidentou em Toronto decolou dos Estados Unidos cerca de duas horas antes 

O avião da Delta Airlines que capotou ao pousar no aeroporto internacional de Toronto , no Canadá, nesta segunda-feira (17), partiu do Aeroporto Internacional Minneapolis, nos Estados Unidos. A aeronave era operada pela Endeavor Air, subsidiária da Delta.

No percurso, de cerca de duas horas, o voo DL4819 sobrevoou os Estados norte-americanos do Wisconsin e Michigan até chegar ao país vizinho. Foram percorridos 1.092km.

Equipes de emergência atuaram no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sob apuração, segundo a polícia local. Em uma imagem, a aeronave aparece capotada na pista, com as asas quebradas.