De campeão a lanterna: Vélez Sarsfield vive crise após saída de Gustavo Quinteros

Seba Domínguez ainda não venceu no comando do Vélez. Vélez / Reprodução

Campeão argentino sob o comando de Gustavo Quinteros em 2024, o Vélez Sarsfield nem de perto lembra na atual temporada o time do agora treinador do Grêmio. O clube de Buenos Aires foi derrotado pelo Godoy Cruz nesta segunda-feira (17) e está afundado na lanterna de seu grupo no Torneio Apertura. Em seis rodadas, o Vélez ainda não venceu e tem o atual técnico Sebastián Domínguez ameaçado.

O Vélez somou apenas um ponto na competição. A equipe sequer marcou um gol em seis rodadas. No total foram onze gols sofridos. Os números destoam totalmente da campanha com Quinteros no ano passado. Em 2024, o clube ganhou o Campeonato Argentino tendo a melhor defesa da competição, com 16 gols sofridos em 27 rodadas. A equipe teve ainda o terceiro melhor ataque do torneio.

Em relação ao time que conquistou o Campeonato Argentino com Quinteros, o Vélez perdeu alguns importantes titulares. O meia Claudio Aquino acertou com o Colo-Colo enquanto o zagueiro Valentin Gómez foi negociado com o grupo que investe no Estudiantes. O jogador ainda não tem novo clube, mas não tem atuado pelo Vélez. O atual campeão argentino perdeu nas últimas semanas por lesão o lateral-direito Joaquín Garcia sofreu passou por cirurgia no tornozelo.

Nesta segunda-feira, o Vélez recebeu o Godoy Cruz com sete titulares da campanha do título. A equipe até chegou a balançar as redes com o centroavante Braian Romero, mas o gol foi anulado após ação do VAR. Pizzini, contra, e Altamira foram os responsáveis pelos gols dos visitantes.