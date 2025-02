Incêndio nos Estúdios Globo atinge cidade cenográfica da novela "Dona de Mim"

Um incêndio nos Estúdios Globo atingiu a cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo. As chamas começaram na tarde desta terça-feira (18). O complexo fica em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro.

Os bombeiros do Rio de Janeiro foram chamados no começo da tarde para combater as chamas com o apoio da Brigada da Globo. A ocorrência não registrou feridos, conforme o gshow.