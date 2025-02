Resultados do Fies serão divulgados nesta terça-feira; saiba como verificar

No mesmo site, os candidatos aprovados têm entre quarta (19) e sexta (21) para complementar sua inscrição e efetivar sua vaga para o Ensino Superior. Alunos não contemplados entram para a lista de espera por vagas remanescentes, com convocação prevista entre 25 de fevereiro e 9 de abril.

Nesta edição, o Ministério da Educação ofertou mais de 112 mil vagas de graduação por meio do Fies. Para concorrer, o candidato precisa ter realizado ao menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010 e possuir renda familiar mensal bruta per capita de um a três salários mínimos.