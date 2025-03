Comissão de Ética da Capes apresenta renúncia coletiva; entenda o caso

Em nota, a Capes afirmou que houve divergências entre a Comissão de Ética do órgão, anteriormente nomeada, e as diretrizes condicionais da Controladoria-Geral da União e a Comissão de Ética Pública (CEP).

Segundo a entidade, a comissão será recomposta "o mais breve possível, garantindo a continuidade dos trabalhos em conformidade com as diretrizes da CGU e os princípios de integridade institucional."

O grupo cita ainda mudança no fluxo de procedimentos para apuração de denúncias . Segundo eles, houve orientação desses órgãos para que o servidores relatassem os casos somente por meio do portal da Controladoria-Geral da União (CGU), o FALA.BR.

"Em determinado momento, se estabeleceu um fluxo de procedimento para recebimento de manifestações, que passariam a ser analisadas pela Corregedoria antes de serem encaminhadas à Comissão. Em pouco tempo, a maior parte das manifestações parou de chegar à Comissão de Ética. Nesse novo fluxo, a Corregedoria passou a analisar todas as demandas. Dessa maneira, as atividades de apuração ética da Comissão passaram a se submeter ao crivo inicial da Corregedoria", diz trecho do ofício enviado à presidente do órgão ao qual o Estadão teve acesso.