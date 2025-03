Medicina Veterinária: curso da UniRitter tem mais de 10 anos de tradição  

Curso da UniRitter visa formar um veterinário generalista. Denison Fagundes / Divulgação

O Brasil é o país com mais cursos de Medicina Veterinária do mundo. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), são 536 escolas com autorização de funcionamento, sendo 22 no modelo Ensino a Distância (EaD). O restante do globo, por sua vez, totaliza apenas 320 graduações na área.

Tamanha oferta pode dificultar na hora da escolha. A UniRitter, centro universitário que faz parte da Ânima Educação, por exemplo, desponta com um curso de Medicina Veterinária com mais de 10 anos de tradição. Ele é reconhecido como a melhor graduação da área dentre as instituições de Ensino Superior privadas de Porto Alegre e da Região Metropolitana, segundo o Ranking Universitário da Folha (RUF) 2024.

Um dos motivos para o reconhecimento está no Complexo Médico Veterinário (CMV). Trata-se de uma clínica para que os alunos, supervisionados pelos médicos veterinários, atendam animais da região. O espaço localizado no Campus FAPA conta com rotina de atendimento similar a um espaço real. A infraestrutura contempla recepção, consultórios, internação de cães, felinos e animais silvestres, sala de simulação, farmácia, sala de imagem, bloco cirúrgico de pequenos e grandes animais, pré e pós cirúrgico e sala de necropsia.

– Sabemos que o aluno do primeiro semestre vai ter aula prática de anatomia ou de histologia nos cursos mais tradicionais. Na UniRitter, contudo, queremos levar o estudante além. Por isso, mostramos como esses assuntos funcionam de forma conjunta e na prática nos laboratórios com os modelos anatômicos. Assim, nosso currículo diferenciado faz com o que estudante aprenda de maneira mais didática desde o início da graduação – explica a professora do curso de Medicina Veterinária da UniRitter, Daniela Fernandes.

Outros diferenciais

O currículo do curso de Medicina Veterinária da UniRitter visa formar um profissional generalista. Para isso, possui sete núcleos de estudo focados em diferentes subáreas, como clínica de pequenos animais; clínica e cirurgia de equinos e ruminantes; patologia veterinária; clínica, cirurgias e manejo de animais silvestres; produção de suínos e aves; e farmacologia e anestesiologia veterinária.

A instituição também tem projetos de iniciação científica, possibilitando a atuação na área de pesquisa desde o início do curso. Além disso, conta com sala de metodologias ativas e laboratórios de estrutura e função, com peças e modelos anatômicos para a prática dos estudantes.

Ainda vale destacar o corpo docente. A graduação de Medicina Veterinária da UniRitter é 2/3 composta por doutores, enquanto o outro 1/3 contempla mestres e doutorandos. São nomes reconhecidos na área e com experiência no mercado de trabalho.

Estes fatores, inclusive, foram a chave para que Beatriz Simão se destacasse dentro da carreira. Aluna da UniRitter entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2024, a egressa foi aprovada em primeiro lugar na Residência de Patologia Veterinária, tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) quanto na Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

– A UniRitter foi essencial em minha aprovação. Principalmente por conta da minha orientadora e das oportunidades que ela me ofertou, como fazer parte da bolsa de iniciação científica. Adquiri muitos conhecimentos durante a graduação e, com eles, passei a ter um novo ponto de vista como profissional. Dentre os aprendizados, estão liderar equipes, ter mais paciência perante os desafios e a maturidade necessária para a minha carreira – comenta Beatriz.

Inscreva-se

O curso de Medicina Veterinária da UniRitter tem duração de cinco anos e oferta nos três períodos – manhã, tarde e noite.

Interessados podem realizar o vestibular da instituição ou solicitar ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No segundo caso, os candidatos podem aproveitar a nota dos últimos 10 anos no processo seletivo. Outras formas são pela entrada simplificada, por meio de carta de intenção, segunda graduação ou transferência externa, podendo aproveitar disciplinas já cursadas.