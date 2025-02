Senac-RS oferece mais de cem bolsas integrais para cursos superiores

Aulas serão ministradas de forma presencial e online. Rethea B/peopleimages.com / stock.adobe.com

O Centro Universitário Senac-RS (UniSenac) está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais (100%) em cursos de graduação presenciais. No total, são disponibilizadas cem vagas, sendo 70 para cursos em Porto Alegre e 30 para cursos em Pelotas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro no site da instituição. As aulas terão início em 10 de março, sendo ministradas de forma presencial e online.

Entre as opções disponíveis, estão os cursos superiores em:

Design de Moda;

Marketing;

Processos Gerenciais;

Produção Multimídia;

Redes de Computadores.

A iniciativa, promovida pela Fecomércio-RS, chega à 4ª edição e é voltada a profissionais que atuam em empresas dos setores de comércio, serviços e turismo, filiadas à Federação.

Para mais informações sobre os critérios e requisitos de seleção, os interessados devem acessar o edital.

Sobre os cursos

Design de Moda

O curso capacita o aluno para atuar como designer de moda, desenvolvendo produtos e criando coleções. Com foco em modelagem, criação e desenvolvimento de projetos, serão confeccionados protótipos e modelos ao longo da formação.

A ênfase em atividades práticas permite que o estudante desenvolva a capacidade de analisar a viabilidade técnica dos produtos e tome decisões assertivas, alinhadas às demandas do mercado.

Marketing

A formação aborda os fundamentos e as estratégias de marketing para planejar ações voltadas às necessidades da sociedade, promovendo a aquisição de produtos e serviços.

O curso busca desenvolver competências essenciais na área, sempre com postura ética e responsabilidade cidadã. O foco está na gestão estratégica das organizações, considerando as melhores práticas do mercado.

Processos Gerenciais

Este curso prepara os profissionais para atuar na administração de negócios próprios ou de terceiros, aplicando técnicas gerenciais em diferentes contextos organizacionais. O aluno desenvolverá uma visão integradora, compreendendo as interfaces dos processos de gestão.

A formação combina bases teóricas, práticas e humanistas, além de oferecer uma perspectiva sistêmica para identificar pontos-chave na criação, gestão e desenvolvimento de negócios.

Produção Multimídia

A capacitação permite ao estudante desenvolver processos de produção de mídias digitais, criar interfaces e elaborar conteúdos voltados à comunicação digital. O curso também aprimora a capacidade de tornar a divulgação de empresas, produtos e serviços mais ágil e interativa.

Redes de Computadores