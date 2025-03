Inflação nos EUA permanece estável em fevereiro (índice PCE)

O ritmo de inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em fevereiro, atingindo 2,5% na comparação anual, em linha com as expectativas dos analistas, segundo o índice PCE divulgado nesta sexta-feira(28).

No final de sua última reunião, em 19 de março, o Fed (banco central dos EUA) decidiu manter suas taxas enquanto analisava os efeitos das políticas do governo.

As autoridades também reduziram as previsões econômicas para a maior economia do mundo. Estimaram, por exemplo, que a inflação até o final de 2025 será maior do que a previsão anual de 2,7% feita em dezembro.