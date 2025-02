Testemunhas são ouvidas em primeira audiência do caso de mulher acusada de matar grávida para roubar bebê em Porto Alegre

Sessão foi presidida pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh, da 1ª Vara do Júri do Foro de Porto Alegre. Renata Bencke / TJRS/ Divulgação

Doze testemunhas de acusação foram ouvidas na tarde desta terça-feira (18) durante a primeira audiência do caso da mulher acusada de matar uma gestante para roubar o bebê dela, em Porto Alegre. A sessão, presidida pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh, da 1ª Vara do Júri do Foro da Comarca da Capital, durou oito horas.

Segundo o Tribunal de Justiça do RS, a defesa não arrolou nenhuma testemunha. Uma nova audiência será marcada pela magistrada para ouvir o restante das testemunhas e realizar o interrogatório da ré.

Joseane de Oliveira Jardim, 42 anos, é acusada de assassinar a gestante Paula Janaína Ferreira Melo, 25 anos. A mulher responde pelos crimes de homicídio qualificado, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, parto suposto e ocultação de cadáver.

A ré é representada pelos advogados Richard Ivan Fernandez Noguera e Sharla Ruana dos Santos Rech. Pelo Ministério Público (MP), quem atuou foi a promotora de Justiça Lúcia Helena de Lima Callegari. A assistência de acusação, em nome da vítima, foi assumida pelos advogados Mikaela Tavares Schuch e Igor Roberto Freitas Garcia.

A denúncia oferecida pelo MP foi aceita pela Justiça em 22 de novembro. A polícia concluiu o inquérito com o indiciamento de Joseane e remeteu o caso à Justiça no dia 4 de novembro.

As qualificadoras do homicídio são motivo torpe, emprego de meio cruel para dificultar a defesa da vítima, dissimulação e para assegurar a execução de outro crime. Joseane segue presa preventivamente na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. A ré deve ser submetida ao Tribunal do Júri, mas a data ainda não foi definida.

Sobre o caso

Paula Janaina Ferreira Melo, 25, foi assassinada no bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre, em 14 de outubro. A suspeita é que Joseane, que morava no mesmo bairro, teria atraído a vítima até a residência onde foi morta, sob a justificativa de doação de um carrinho de bebê. O objetivo seria o roubo do bebê de Paula, que foi retirado do ventre dela.

Na noite de 15 de outubro, Joseane foi presa em flagrante em um hospital de Porto Alegre. Ela e o bebê foram levados até o local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionada para prestar socorro após a mulher simular um parto.

No hospital, os médicos efetuaram exames e constataram que ela não poderia ter dado à luz àquela criança e acionaram a polícia. Joseane optou por permanecer em silêncio na delegacia.

Durante a perícia, foi constatado que o cadáver da vítima estava embaixo da cama de Joseane, embalado em cobertores e sacos plásticos. O corpo de Paula tinha duas lesões na cabeça e uma no abdômen. O bebê não tinha nenhum sinal de violência externa, mas não sobreviveu.

Joseane tinha remédios para depressão em casa. Conforme a vizinhança, a acusada tem dois filhos adultos, que eram adotados. Eles já não viviam com ela. O marido da ré também prestou depoimento, mas somente na condição de testemunha. A polícia concluiu no inquérito que Joseane agiu sozinha.