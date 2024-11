Joseane de Oliveira Jardim, 42 anos, acusada de assassinar a gestante Paula Janaína Ferreira Melo, 25 anos, para ficar com o bebê, virou ré. A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita pela Justiça na manhã desta sexta-feira (22). A decisão é da Juíza de Direito Anna Alice da Rosa Schuh, da 1ª Vara do Júri do Foro da Comarca de Porto Alegre.