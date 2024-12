Almada anuncia saída do Botafogo e terá como destino outro clube de John Textor

Jovem foi importante na conquista da Libertadores e do Brasileirão.

Thiago Almada, meia de 23 anos, anunciou sua transferência do Botafogo para o Lyon , da França, após a eliminação na Copa Intercontinental. Ambos os clubes pertencem ao empresário John Textor. A mudança ocorrerá no início de 2025.

O jovem argentino, que se juntou ao clube carioca no meio do ano, marcará o fim da sua significativa passagem pelo futebol brasileiro com essa transferência. Em entrevista à Cazé TV após a derrota para o Pachuca, Almada expressou sua gratidão ao Botafogo.