Obituário: Lucy da Silva Dihl

A cerimônia de cremação foi realizado no dia 10 de dezembro, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

Dona Lucy era sinônimo de união. Casou-se aos 16 anos com Celso Dias Dihl, com quem compartilhou mais de 50 anos de casamento. Juntos, tiveram duas filhas, Suzana (in memoriam) e Sandra. Deixa, ainda, seis netos e nove bisnetos, que guardam com carinho os ensinamentos e histórias transmitidos pela avó.