Nos pênaltis, Inter garante classificação à final da Copinha feminina

Equipe colorada passou pela Ferroviária. (Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

As Gurias Coloradas estão na decisão da Copinha feminina. A classificação veio nos pênaltis, por 5 a 4, diante da Ferroviária, nesta quarta-feira (11), em São Paulo.

Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. A goleira Mari Ribeiro foi fundamental ao defender uma cobrança e contou com o 100% de aproveitamento das companheiras nas batidas.

As Gurias Coloradas agora irão aguardar a definição da segunda finalista. O duelo Fluminense e Santos, nesta quinta-feira (12), às 20h30min, no Canindé. A decisão do título será no próximo domingo.

A decisão

O Inter foi o primeiro a abrir o placar. Aos 16 minutos da etapa inicial, em jogada pelo lado esquerdo, Laura Rodrigues fez um cruzamento com perfeição para dentro da grande área. Lá estava a artilheira Julieta Morales, que dominou e bateu firme para o fundo das redes.

No segundo tempo, Duda deixou tudo igual aos 18 minutos. Depois de um bate-rebate, a camisa 22 venceu a marcação e bateu no canto esquerdo da goleira do Inter.

O placar de 1 a 1 no tempo normal determinou que a vaga fosse decidida nos pênaltis. O Inter converteu todas as penalidades, com Carla, Mika, Joana, Bianca e Laura. A goleira Mari Ribeiro ainda defendeu a cobrança de Anita.

Pela Ferroviária, Ana Luiza, Monique, Ana Júlia e Aninha marcaram, mas não foi o suficiente.

