Copa do Mundo Feminina no Brasil tem datas confirmadas pela Fifa

A Fifa confirmou as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A competição ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 .

— A Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil 2027 já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027, e por todos os jogos que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027 — afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

— Este torneio histórico terá um impacto enorme não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo, levando o futebol feminino para o próximo nível em termos de participação e popularidade. As sedes da Copa ainda estão em processo de seleção. Em outubro, uma equipe técnica da Fifa visitou 12 cidades brasileiras para avaliar a infraestrutura necessária. Porto Alegre foi um dos municípios visitados.

A previsão é de que as cidades escolhidas sejam anunciadas no início de 2025, com a Fifa planejando selecionar entre oito a 10 localidades, em um formato mais conciso do que a Copa do Mundo masculina de 2014.