Entrevista Notícia

Fifa quer transformar a Copa do Mundo Feminina do Brasil na maior de todos os tempos: "Ansiosos para fazer história"

Zero Hora conversou com a diretora Sarai Bareman, da Fifa, para projetar o Mundial de 2027. Porto Alegre está entre as cidades indicadas para sediar o torneio

10/10/2024 - 14h59min Atualizada em 10/10/2024 - 15h02min