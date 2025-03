Com a participação da dupla Gre-Nal, Liga de Desenvolvimento Feminina será disputada no RS

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (12), as informações iniciais sobre a Liga de Desenvolvimento . A competição, que será disputada nas categorias sub-14 e sub-16 feminino, ocorrerá no Rio Grande do Sul.

O torneio tem início previsto para 28 de março, e será encerrado em 3 de abril. As sedes serão o CT Hélio Dourado, do Grêmio, em Eldorado do Sul, e a Morada dos Quero-Queros, do Inter, em Alvorada.