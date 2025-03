Diretora do Grêmio fala sobre busca por reforço para "compor o grupo" e reitera objetivos do feminino

Grêmio ainda terá três competições pela frente em 2025. Will Anacleto / Grêmio/Divulgação

O Grêmio deu adeus à Supercopa Feminina após a derrota para o Corinthians, por 3 a 0, no último domingo (9) e, agora, terá de focar nos próximos compromissos da temporada. Depois do tropeço na Arena, o Tricolor volta suas atenções para Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão.

As Gurias Gremistas retornarão a campo no próximo dia 23, contra o Cruzeiro. O duelo será fora de casa, válido pela primeira rodada do Brasileiro, mas ainda não teve horário e local confirmados pela CBF. Será através desta competição que o Tricolor lutará pelo maior objetivo do ano.

— As metas continuam as mesmas. Não é porque perdemos hoje (domingo), que vamos falar que o trabalho está errado. Sabemos que temos um ano pela frente, reformulamos o elenco e temos certeza de que trouxemos atletas para competir de verdade, um elenco muito forte — afirmou a diretora adjunta, Karina Balestra, que completou ressaltando qual é o objetivo:

— Vamos buscar a vaga para a Libertadores no ano que vem, porque o Grêmio merece disputar a competição, com o trabalho que vem sendo feito desde o ano passado. Então, a meta continua e os objetivos não mudaram.

O campeão e o vice-campeão do Brasileirão Feminino garantem vaga à Libertadores de 2026.

Grêmio no mercado

Para alcançar a vaga sul-americana, o Tricolor ainda está no mercado em busca de um reforço. De acordo com o que foi apurado por Zero Hora, trata-se de uma meio-campista.

— Ainda estamos buscando um nome para compor o grupo. Não sei se antes do início do Campeonato Brasileiro, mas ainda estamos conversando internamente sobre isso para fortalecer mais a equipe. Sabemos que tem meninas lesionadas, que logo irão voltar, tirando a Brenda, que é um tempinho maior, mas com certeza vamos fortalecer o grupo para mais três competições de alto nível — enfatizou.

O Grêmio confirmou, no último domingo, a lesão da atacante Brenda Woch. A jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e terá de passar por procedimento cirúrgico. Nesses casos, a tendência é de, no mínimo, nove meses fora.