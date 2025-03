Quem vencer, avança à final e enfrenta Corinthians ou Cruzeiro na decisão. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. ZH traz as principais informações do duelo.

Escalações para São Paulo x Flamengo

Arbitragem para São Paulo x Flamengo

Onde assistir a São Paulo x Flamengo

Como chegam São Paulo x Flamengo

São Paulo

As Soberanas chegam à semifinal após golear o Sport na primeira fase. O 4 a 0 foi construído com gols de Crivelari, Bia Menezes, Karla Alves e Bruna Calderan e garantiu a melhor campanha ao Tricolor paulista.

Flamengo

As Meninas da Gávea também conquistaram a classificação após uma vitória. Com o 3 a 1 diante do Real Brasília, o time rubro-negro confirmou o avanço às semifinais. O placar foi construído com Jucinara, Cristiane e Laysa balançando as redes.