Como será o formato da Copa do Brasil, novidade no calendário do futebol feminino de 2025

A Copa do Brasil é a principal novidade no calendário do futebol feminino de 2025. O retorno da competição foi definido durante reunião entre a CBF e os clubes das três divisões nacionais.

O Rio Grande do Sul contará com quatro clubes na Copa do Brasil: Inter, Grêmio, Juventude e Brasil de Farroupilha.

Fórmula de disputa da Copa do Brasil

1ª fase

2ª Fase

3ª Fase

4ª Fase

Quartas de final

Semifinal

Impacto na Supercopa

Com a Copa do Brasil voltando ao calendário do futebol feminino, a Supercopa terá mudanças em 2026. A intenção da CBF é realizar a competição nos mesmos moldes do masculino. Portanto, no próximo ano, teremos a campeã da Copa do Brasil contra a campeã do Brasileirão.