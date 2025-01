Alinhamento de planetas: veja quando ocorre o fenômeno e como acompanhar

Nos primeiros meses de 2025, o céu noturno promete um espetáculo único, com alinhamentos planetários previstos . Um deles já está acontecendo, e o próximo será em fevereiro, quando sete planetas poderão ser vistos simultaneamente.

O evento mais esperado ocorrerá em 28 de fevereiro, quando Mercúrio se juntará a Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (que já estão visíveis em janeiro, embora Urano e Netuno com ajuda de telescópio).

O que é um desfile planetário?

Diferente de um alinhamento perfeito no espaço, o desfile planetário ocorre quando vários planetas ficam visíveis no céu ao mesmo tempo , próximos da linha imaginária chamada eclíptica.

Esse fenômeno cria a impressão de que estão alinhados, embora não estejam, de fato, alinhados, pois seguem órbitas distintas ao redor do Sol.

Ainda em janeiro, uma "prévia" pode ser observada, com seis planetas visíveis no céu. O ponto alto, no entanto, será em fevereiro, quando sete planetas — Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno poderão ser observados a olho nu. Já Urano e Netuno vão exigir telescópios.