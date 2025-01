Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé empatam sem gols pela segunda rodada do Gauchão

Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (25) no Bento Freitas, em Pelotas. A partida foi válida pela segunda rodada do Gauchão .

O personagem na partida foi Jonathan , goleiro do Índio, que fez boas defesas e evitou a vitória do Xavante, que teve mais volume de jogo.

O confronto foi interrompido aos 36 minutos do primeiro tempo a pós queda de luz no estádio. A retomada ocorreu cerca de 20 minutos depois.

Com o resultado, Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé chegaram a dois pontos cada, nos grupos A e C, respectivamente. As duas equipes haviam empatado na estreia, contra Grêmio e Inter.

Ambos voltam a jogar no meio da semana, em Caxias do Sul. O Índio enfrenta o Juventude na próxima terça-feira (28), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi. Já o Xavante encara o Caxias na quarta-feira (29), às 21h30min, no Centenário.